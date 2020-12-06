高雄市一對夫妻結婚近40年育有兩子，丈夫控訴妻子長期施加情緒壓力在他身上，他忍無可忍搬出家中後，卻反變成女兒需承受妻子的情緒勒索，甚至出現自殘的行為，因此向法院訴請離婚。而妻子卻提出丈夫搞婚外情的證據，法院審後認男方須負起婚姻失敗較多的責任，判其敗訴。

據判決書指出，梁姓丈夫主張妻子在婚後即展現極大的控制慾，他只要錯過妻子的電話就會遭咒罵「去找小三、不得好死」等語，妻子平時也極盡冷言冷語，常對丈夫莫名發脾氣，專挑半夜吵架，甚至還強拉子女到臥室觀戰。

梁夫控訴，妻子更會在他出國工作時疑神疑鬼，總會失控的質問「是不是要出國與小三約會」，並強迫他交出護照，只要他不照著妻子的意願，妻子就會情緒失控直到如其所願。

梁夫因不堪妻子長期情緒勒索，心一橫便在2016年間與妻子分居，不料此決定卻意外將女兒推入火坑，妻子與丈夫分居，轉而將情緒壓力傾洩在女兒身上，導致女兒精神崩潰，出現自殘行為。梁男認為婚姻日漸疏離，妻子須負起較大的責任，因此向法院訴請離婚。

對於指控，妻子回應，她的確曾與女兒發生不快，但現在兩人感情交好，一切早已雨過天晴。對於丈夫所提出的其餘指控，妻子則掀出梁男婚外情的證據，指證梁男與小三在微信上多次親密對話，對方的微博上更大方曬出梁男給的禮物。而妻子坦承曾搶護照，理由是因為知情梁男要會小三，並說明該日梁男還是有順利出國。

夫妻倆的兒子則出庭作證，指認母親的個性較自私，只要不如她的意就會吵到底，並提到小時候若睡覺時父母吵架，媽媽都會強迫他與姊姊起床聽全程，若拒絕，房門則會被狂敲。

高院高分院審理期間，法官勘驗多項證物，最後判定此段婚姻破裂關鍵在於梁男與第三者有不當的婚外情，梁男須負起較大的責任，因此判其敗訴。可上訴。

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