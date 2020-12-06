「泰好玩獵人體驗營」帶領遊客製作泰雅族人的香蕉飯。（陳淑娥攝）

台中市谷關松鶴部落青年黃志祥4年前返鄉，結合4個部落青年成立工作坊推廣「泰好玩獵人體驗營」，成為和平區唯一原住民鄉鎮的泰雅文化產業團隊。近期推出一系列部落體驗等遊程，包括製作香蕉飯、獵人試煉、獵人步道尋蹤、小米串珠、獵人餐等，頗獲遊客青睞，也為部落觀光注入一股活水。

「泰好玩獵人體驗營」表示，團隊為遊客規劃泰雅故事牆導覽、狩獵模擬射擊、部落闖關、傳統射箭、山林夜間探索、泰雅晚會、原藝品DIY、搗米體驗等多項豐富體驗活動，除努力復興泰雅文化外，更有效利用天然資源推廣部落觀光，讓更多人深入部落體驗與尊重不同文化之美。

部落青年黃志祥指出，遊程設計也將部落裡的商家、休閒農場等納入，除提供部落就業機會，也希望藉此增加部落民眾的收入。不過他坦言，因觀念不同，很多人只想做自己的，整合不是那麼容易。

部落之旅系列節目相當多元，其中「獵人步道尋蹤」帶領遊客走上知名的德芙蘭步道，踏上泰雅獵人的步伐，一面參觀泰雅七面牆，模擬泰雅獵人射擊、陷阱示範和動物足跡介紹，體驗一日泰雅獵人。

另外，部落闖關則採結合科技方式，體驗泰雅族成年禮獵人試驗、勇士之路與公主之禮等，包含射擊、負重爬坡、鋸木頭、尋寶探險、射箭等，遊客在山林部落探索奧秘，竟也忍不住高呼「處處是驚喜」！

參山國家風景區管理處近日則進一步邀請專家學者「輔導健診」，逢甲大學助理教授魏彰志表示，「泰好玩獵人體驗營」以小單位方式與飯店結合推廣不同遊程，希望透過整合和平區谷關台8線沿途斯可巴、松鶴、裡冷、哈崙台、南勢部落等資源，建立正確商業模式，讓部落未來能獨立接單。

部落香蕉飯令人食指大動。（陳淑娥攝）

「泰好玩獵人體驗營」帶領遊客製作部落香蕉飯。（陳淑娥攝）

「泰好玩獵人體驗營」帶領遊客深入山林，體驗負重爬坡。（陳淑娥攝）

「獵人步道尋蹤」帶領遊客了解如何設置陷阱及動物足跡介紹，體驗一日泰雅獵人。（陳淑娥攝）

「獵人步道尋蹤」帶領遊客了解如何設置陷阱及動物足跡介紹，體驗一日泰雅獵人。（陳淑娥攝）

泰式晚會有許多原住民精彩表演。（陳淑娥攝）

「獵人步道尋蹤」有模擬泰雅獵人射擊。（陳淑娥攝）

獵人餐吃到當地的鮮甜蔬菜。（陳淑娥攝）

(中時 )