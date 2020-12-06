台鐵瑞芳-猴硐間因連日豪雨發生邊坡滑動，東西正線路線不通，應變小組自4日搶修至今，因持續天雨土質鬆軟致搶修困難，預估13日東正線雙向恢復通車。台鐵局今日在東部將加開6列次對號列車、部分區間車停駛。台鐵局統計自4日上午至今日12時止，共影響321列次、旅客人數約2萬6673人。

台鐵局規劃6日24時以前，對號列車加開台東=宜蘭5271普悠瑪、5279、5280次自強號及花蓮=宜蘭5272、5273、5274次普悠瑪自強號。

自樹林往東部的列車，在樹林=宜蘭間停駛，因編組運用關係全線停駛的有8列次，包含：樹林=花蓮234次、266次、241次，台東=樹林443次、615次（跨次日），樹林=蘇澳262次、台東=花蓮611次、花蓮=台北253次（跨次日）。

因編組運用關係，台東=花蓮439次、知本=七堵473次、七堵=花蓮560次、七堵=花蓮178次各區間車停駛；因編組運用調整開行區間為，1次從七堵=高雄=台東=花蓮行駛、2次從花蓮=台東=高雄=七堵行駛。

東部往北只開至宜蘭站，西部往東部跨線列車行駛至七堵站，東部往西部跨線列車另由七堵站特開。台北開往宜蘭區間車行駛到瑞芳；宜蘭開往台北區間車行駛到猴硐；支線：平溪線、深澳線停駛。

瑞芳=猴硐間市區公車接駁，至6日12時止統計共開行客運325班車、疏運旅客約4107人。另外，台北往返宜蘭及花蓮的班次，公路總局統計截至5日止，總計開行3804班，總計疏運6萬3218人次，預計今天開行1972班次，提供6萬1850座位數。公總統計6日下午2時止，已開行842班次，疏運1萬8555人次。

(中時 )