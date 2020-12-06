「長腿女神」隋棠2015年與Tony結婚，如今已是3個孩子的媽媽，她轉移事業重心，除了照顧家庭外，還開創個人服飾品牌，今年又多了新身分，成為《蝴蝶朵朵》計畫的種籽講師「棠棠姐姐」，數個月來long stay屏東，對象是當地學童，利用繪本來落實兒童性侵害防治的觀念，多重身分也讓隋棠更多元地理解人群與社會，今她po文點出現代人通病，缺乏某重要觀念，因此陷入惡性循環。

隋棠升格人妻、人母後，社群除了分享生活點滴外，更多的是她因各種所見所聞，所生出的感想，無論育兒觀念或是價值觀，都常引發網友共鳴，今日她在IG貼文，談論人與人之間的關係，認為關係其實是一面鏡子，「當你覺得對方變自私了，換個角度想，搞不好先變自私的是你自己」。

隋棠認為覺得在這個時代，人們總說社會很冷漠，犯罪似乎變多了，而在抱怨社會變差的同時，卻忘了檢討自己，「忘記了共好的概念很重要，你自己要先懂得去愛、去付出、去改變」，她也提到大家說性別教育越來越進步，但事實上，「有些人的觀念還是很傳統，他們不想改變」。

但隋棠認為，大家如果一直抱持眼不見為淨、如果發生在我身上在說等想法，而不去主動告訴他人甚至是自己的孩子「性別氣質本來就沒有對錯、不應該傷害他人」，這樣社會永遠不會好，甚至會因此陷入惡性循環，一番話發人省思。

(中時新聞網)