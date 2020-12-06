高雄市路竹區竹湖橋5日傍晚發生連環車禍，警方獲報到場處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市路竹區竹湖橋機車道，5日傍晚發生一起13部機車連環追撞事故，雖然13部機車撞成一團，場面相當驚人，幸好現場14人僅2人輕傷，沒有發生重大傷亡。不過這起車禍仍相當離奇，因為13台機車的13位騎士，竟然都是同校女學生！

這起車禍發生在5日傍晚5點多、高雄市路竹區竹湖橋由東往西的機車道上，只見13部機車在機車道上撞成「一排」，相當壯觀。警方到場處理，發現有兩人的手、腳擦挫傷，對13名騎士進行酒測，酒測值通通為零。事故於晚間6時20分許排除，警方初步調查，應是騎士未保持行車安全距離所致，詳細肇事情形則送交通大隊分析研判。

「離奇」的是，13輛機車僅1輛雙載，而13位騎士清一色為女生，還是同一所專科學校的學生。據ETtoday新聞雲報導，原來，該校當天舉辦校慶活動，結束後一起散場，大家都騎上同一條路，且因車多車距短，最前面一台車放慢速度，後方機車沒注意，才會一個接一個「親屁股」追撞，而校方教官接獲訊息，也到場協助處理，幸好只有2個人輕傷。

(中時新聞網)