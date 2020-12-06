三發教育基金會《童話音樂嘉年華》近日在高雄科工館渾天儀廣場圓滿落幕。（柯宗緯攝）

三發教育基金會《童話音樂嘉年華》近日在高雄科工館渾天儀廣場圓滿落幕，除了有最受大小朋友歡迎的胖叔叔說故事外，在各地巡迴演出皆大受好評的星星兒基金會的星星兒樂團、星樂工坊的義賣烘培也一同參與盛會，現場民眾參與踴躍，擠滿科工館渾天儀廣場。

三發教育基金會董事長楊顯玲表示，基金會秉持回饋社會、落實在地關懷的心意，推動各種公益活動始終不遺餘力，日前中秋連假邀請公益團體共賞雲門演出，未來也將持續與在地社福團體攜手合作，推出更多元、有意義的公益活動。

活動由星星兒樂團帶來的音樂饗宴，為精彩的嘉年華拉開序幕，胖叔叔接力集結大小朋友所熟知的經典童話，白雪公主、小紅帽等更將走出童話驚喜現身，陪現場來賓們一起閱讀同樂，三發教育基金會藉由閱讀雋永的好故事，貼近生活的描述，帶領孩子領略人性的真、善、美。美妙的音符、好聽的故事，現場與會的大小朋友邊吃著義賣的餅乾。

三發地產與三發教育基金會，常年投身藝文、扶助弱勢。目前「行動書車」每週六日在高雄科工館推廣免費閱讀、繪畫、說故事等活動。

(中時 )