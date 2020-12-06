「府中15」歡慶9周年，6日率先播映丹麥《人類世》，邀集影迷影人共同欣賞「人類與科技的絕美盛宴」。（葉書宏攝）

「府中15」歡慶9周年！12月館慶月除了首次與Discovery攜手合作，將5部電視紀錄片搬上大螢幕外，更規畫3部國外紀錄片的全台首映，今（6日）率先播映丹麥的《人類世》，邀集影迷影人共同欣賞「人類與科技的絕美盛宴」。

新北市文化局長龔雅雯表示，「府中15」是全國唯一以推廣紀錄片及影音動畫為主題定位的館舍空間，入館人次在今年正式突破200萬人，每月策畫主題影展，服務不同喜好的民眾。

此外，「公益電影院」服務對象多元化，專為銀髮長者設計的「樂齡族電影院」、新手爸媽的「嬰兒車電影院」或視障朋友的「聽．視界電影院」專映場次，都是「府中15」的獨有特色。

適逢9周年館慶，以「歷9彌新，邁向10」為初衷，邀集12位陪伴「府中15」成長的影迷、放映師、志工等進行紀錄影像拍攝，分享心中的「府中15」印象。已任職於「府中15」7年的放映師張新乾表示，作為放映師後的第一份工作，便是從「府中15」開始，由各種實務操作逐漸成為一位專業放映師。

館慶期間特別與國際頻道Discovery合作，首次將《台灣無比精彩》、《台灣特戰部隊》系列等5部紀錄片搬上大銀幕，另還有3部國際紀錄片全台首映搶先看，包括丹麥《人類世》、澳洲《紅旗：大學中的政治角力》及尼加拉瓜《沉靜控訴》，更多影展資訊民眾都可到官網查詢。

(中時 )