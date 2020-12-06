艾薇近日推出新單曲〈失重前幸福〉。（環球提供）

歌壇新人艾薇年僅22歲，從小參加超過300場歌唱比賽，以最狂的演唱實力拿下《聲林之王2》總冠軍，爆炸力又具辨識度的嗓音，最短時間內IG湧進11萬忠實粉絲。她近日推出新單曲〈失重前幸福〉，回述她在啦啦隊時期，因訓練意外送醫急救，縫了21針臉上留下長疤，最後只好頂著傷痕參加選秀，讓她相當崩潰。

在20出頭這樣一個愛漂亮的年紀，前額上突如其來留下一道疤痕，讓她一度受到很大的衝擊，甚至完全無法接受，全靠旁人安慰「妳就像哈利波特一樣，是那個被選中的人」才打開心房，大方分享自己的故事，將這個疤痕視為天外奇蹟，「〈失重前幸福〉這首歌描述疤痕的故事、受傷過後的感覺，雖然有一個很大的傷痕，但在很多人的關心與照顧之下，卻也收穫了滿滿的幸福」。

拍MV時，艾薇雖有練過芭蕾、體操的底子，卻因太久沒練一度有些緊張，她挑戰吊鋼絲於半空中模擬自由落體不斷往下墜落狀態，所幸在師傅指導下，身體恢復以往的靈巧，許多動作都輕而易舉完成，被特技師盛讚「吊鋼絲界難得一見的奇才」；艾薇表示吊鋼絲的感覺讓她回想起跳啦啦隊時，拋接空中的失重感：「還好平時有自我鍛鍊，前一晚在家反而是一直練習要怎麼墜落的比較好看。」

(中時 )