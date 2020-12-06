台灣連日來受東北季風影響，迎風面地區雨下個不停。台灣颱風論壇指出，過去一個月以來，宜蘭包辦平地、山區累積雨量雙冠軍，「究竟什麼原因，宜蘭這麼會下雨？」

颱風論壇統計了過去一個月的累積雨量，宜蘭東澳嶺高達2226毫米、平地的蘇澳則有1460毫米。雨近乎誇張的下，究其原因，「主要還是水氣豐沛，加上地形影響，雨才會下個不停」。

颱風論壇表示，東北季風發威，偏東風長時間吹，迎風面的宜蘭、基隆北海岸、大屯山區、台北盆地東側連日大雨，其實滿常見的；反而另一個有趣現象：大屯山區的西側，士林、天母一帶，因地形遮蔽，幾乎沒什麼雨。

氣象局長鄭明典日前也在臉書PO文，指士林的「龜神傳說」，若從科學角度解釋，說穿了，就是地形幫士林擋住了風雨。

未來一周天氣仍由東北季風主導，上述迎風面地區持續有雨，只是雨多雨少的差別；背風面中部及南部，天氣晴朗、日夜溫差大。台灣的多山地形，在不同季節，發揮不同程度的「擋風遮雨」效果，宜蘭人或許最有感覺。

(中時新聞網)