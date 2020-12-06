「媽媽已經離開我們半年了，但她的愛還是留在我們身邊。」一名女網友昨(5)日在臉書上發文表示，婚禮的前一晚，過世半年的母親突出現在她夢中，寒暄幾句後，母親回頭說，「我很愛妳」，她便從美夢中醒來。待婚禮辦完幾天後，她又再度夢見母親，站在家門前，並開心的向自己祝賀。原PO說她相信，母親一定有到場參加婚禮，「謝謝妳用這種方式來告訴我妳來參加，即便我再也看不到妳了。」

女網友在臉書社團「靈異公社」上發文表示，婚禮的前一晚，她突然夢見過世半年的母親，並要她去北海道泡溫泉，說是對身體好。但原PO下意識回嘴，「妳又不在了，我們去幹嘛？」下秒母親便說了一句，我很愛妳，原PO就從夢中醒來。

婚禮辦完沒幾天後母親又再度到她夢中，這次母親彷彿得知她辦完婚禮，頻頻向她祝賀，「在婚禮過後的幾天，我又夢到她站在家門前，我一直叫著她，她開心的跟我說恭喜恭喜。」醒來後她開心的說，她知道母親一定有到場見證她最幸福的一刻，「我知道妳來參加我們的婚禮了，謝謝妳用這種方式來告訴我妳來參加。」

短短幾行字，卻道盡了無限的思念。貼文發出後讓大批網友鼻酸，「好溫馨，您的媽媽真的是很愛妳」、「真正的愛是跨越時空的」、「最後那一段話讓我鼻頭莫名的酸」、「媽媽會一直都在的，只是在不同地方守護妳而已，加油！」

(中時新聞網)