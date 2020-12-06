胡瓜、浩角翔起將主持高雄「2021跨百光年」跨年活動，跨年夜當天三位主持人會現身在高雄港棧庫區的蓬萊舞台，該舞台將由民視轉播，胡瓜表示：「高雄市政府的用心超感動，這次2021跨百光年的規格，不僅獨家有雙舞台，還找了雙金卡司，前所未聞的規模，粉絲們絕對不要錯過。」他更讚燈光效果加上投影、煙火，保證倒數時刻媲美拉斯維加斯大秀，「絕對震撼全台」。

浩子剛發行《共你惜惜》台語創作專輯，他會以歌手身分，首次站上大舞台演唱，「我也要唱跨年場，這次好好唱歌給大家聽」。他笑稱之前比較多歡樂舞曲的表演，這次會好好控制自己的「綜藝魂」，要把「深情」一面，獨家獻給高雄跨年夜粉絲以及電視機前的觀眾，而且專輯製作人謝銘祐也在同場演出，讓他既興奮又期待。

浩角翔起將主持高雄「2021跨百光年」跨年活動。（民視提供）

而阿翔曾就讀中華藝校，與高雄淵源很深，他曝全家會在高雄一起歡度跨年夜，「粉絲們注意啦，旁邊一起倒數的，可能就是我太太Grace跟小孩們啦」。他還趁著《鬧著玩》外景來勘景，帶妻小暢遊高雄，「我可是不輸當地人，對高雄算是熟門熟路，閉著眼睛都會走」。

(中時 )