左起：東森集團總裁王令麟、更保台北分會主委林炳耀、台灣國寶級銅製藝術家吳宗霖、更生保護會董事長邢泰釗共同在銅雕作品前比「讚」。（更保台北分會提供）

法務部為協助更生人復歸社會，4日與更生保護會台北分會、東森社會福利慈善基金會，在東森購物電視台進行北監銅雕班銅雕作品公益勸募義賣錄影，東森集團總裁王令麟、更生保護會董事長邢泰釗、更保台北分會榮譽主任委員周章欽共同入鏡，這是首度在購物台進行公益勸募，義賣所得將專款專用，幫助戒毒者的安置機構、犯罪被害人、弱勢團體。

法務部及更生保護會感謝東森集團率先拋磚引玉，盡企業一己之力，也教育收容人積極投入社會公益，善用入監所學。同時，更感謝東森集團總裁、東森慈善基金會董事長王令麟，不僅力挺更生人，更透過東森通路銷售的優勢，幫助大家把作品賣出去。期望民眾能多多踴躍訂購，一起在歲末做公益，幫助協助戒毒者的安置機構、犯罪被害人、弱勢團體，讓傳統文化得以傳承，並肯定收容人創作才能，鼓舞更生人回饋服務社會，用愛重生。

這次的勸募義賣活動，由更生保護會董事長，也是台灣高檢署檢察長邢泰釗、台北分會榮譽主委，台北地檢署檢察長周章欽、台北分會主委林炳耀，及東森慈善基金會董事長王令麟、台灣國寶級銅製藝術家吳宗霖，共同在東森購物台攝影棚推廣收容人銅雕創作，顛覆過往藝術作品只是展覽，不僅活化藝術的經濟產值，更提升更生人自信。未來，法務部將持續開辦收容人技能班作品義賣，讓社會更多民眾認同收容人，並在他們出監的更生路上，扶他們一把，讓社會更美好。

更保台北分會表示，更生人就如同這些銅鑼藝術品，在經歷人生的起伏波折後，憑藉努力與毅力，也能活出璀璨光彩的生命。然而，這中間是一段漫長且艱苦的過程，更生人在走出監獄後，須面對家人的不諒解、社會的排斥、就業碰壁與人際疏遠等困難，這當中若是社會大眾能對更生人多一點肯定與接納，將能使他們更順利的復歸社會、展現自我價值。

公益行銷所得除了回歸「銅雕藝術班」以支持傳統技藝的傳承延續外，更會回饋捐贈弱勢群體與犯罪被害人，讓更生人的付出與民眾的參與更具意義，也讓社會更為溫暖、祥和。

(中時 )