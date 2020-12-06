高雄壽山動物園至2015年開始推動「動物認養計畫」已邁入第五年，特別於今（6）日擴大辦理首次的「認養人回娘家」教育推廣活動。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園至2015年開始推動「動物認養計畫」已邁入第五年，特別於今（6）日擴大辦理首次的「認養人回娘家」教育推廣活動。現場也吸引了許多大小朋友一同動手製作「動物星空畫」、「動物扇子」及動物叢林工作坊─運用園區大自然素材拼貼動物風景圖，讓整場活動熱鬧無比。

另外本次「動物保育巡迴活動」最終場回到了壽山動物園，由莊絢智園長親自分享今年推動的動物暖心計畫，讓大眾了解動物保育的重要性以及動物園的使命感，感謝民眾長期對動物盡一份心力與認養才能一同完成這些事。

高市觀光局長周玲妏表示，壽山動物園「動物認養計畫」已推行多年，累積近三千五百名愛心認養人參與，當中也包含了許多善心企業，壽山動物園也特別擴大辦理「認養人回娘家」活動，邀請認養人回到園區探望自己認養的動物，同時也可以欣賞精彩的舞台演出。期望未來能有更多民眾、企業持續參與，為原生物種復育及生態永續盡一份心力。

今日「認養人回娘家」教育推廣活動， 有最受小朋友喜愛的「壽Q家族」、免費DIY動物星空畫、動物扇子及動物叢林工作坊，另受到廣大迴響的「動物保育巡迴活動」，今年共走訪五間學校，培育近650名動物保育小尖兵，最終站也回到動物園與大家分享動物保育及生態小知識，並由莊園長與現場民眾分享園區今年度推動的「暖心計畫─搶救瀕危動物」，協助收容的馬來熊、臺灣黑熊與孟加拉虎來到動物園的暖心小故事。

如馬來熊「阿梅」長期以來在私人飼養環境鐵籠裡，而且前肢的爪子因故被拔掉，導致失去動物的本能，動物園目的就是希望藉由園方專業的醫療、飼育及友善動物的生活空間，讓阿梅獲得更好的照養環境中生活，透過分享這些動物收容過程，讓大家了解生態保育的重要性。

壽山動物園免費入園活動將持續至109年12月31日，今日活動除了現場抽出Switch、微波爐、電子爐等豐富好禮，園方也特別再加碼了一台兒童自行車，讓現場民眾直呼做保育同時還能有好禮，太值得了。

(中時 )