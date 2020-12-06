109學年度高中鋁棒組全國賽今天進行16強賽，鶯歌工商靠著第3局攻下全場唯一的分數，以1比0擊敗白河商工，連4年晉級8強。

兩隊投手及守備今天都有穩定表現，鶯歌先發投手張宸禕5.2局63球，僅被擊出3安打，投出4三振及1四壞保送沒有失分，接手的余昱樺1.1局17球沒被敲安打，投出2三振及1死球同樣沒有失分。

白河阮裕賢5局79球被擊出4安打，投出6三振及1四壞保送，另外出現1次投手犯規，失1分為責失分，狀況出現在3局下，2出局後鶯歌王爵勳選到四壞保送，下一棒蕭博允打擊時投手犯規將壘上跑者送上二壘，蕭博允擊出二壘安打送回隊友，最終鶯歌就以這1分險勝。

賽前鶯歌總教練王傳家就預測這場會是低比分的比賽，因為白河今天推出的投手阮裕賢及尹柏淮都有一點水準，「阮裕賢投球聰明，直球、變化球搭配得很好，且控球又算比較精準，再配合速差確實是比較難掌握。」

王傳家表示，開賽有提醒球員球員作戰要確實執行，尤其今天受到投手壓制，因此作戰要更確實去執行，「不過今天還是一樣，這方面還是要繼續耳提面命提醒他們。」

談到自家投手，王傳家認為張宸禕協調性、柔軟度都不錯，若能加強上下肢的肌肉量會更好，不論球速或變化球犀利度都可以更好，另外他的體型也比較單薄，希望能再練壯一點。

白河總教練胡永松則認為，雖然沒能贏球，但球隊今天表現很好，有達到賽前設定的內容，守備也中規中矩，少失誤就不會差太多，「高中盡量多鼓勵、多叮嚀，期許球員從比賽持續累積經驗。」

今天賽程結束後8強全數出爐，分別是普門中學、平鎮高中、南英商工、鶯歌工商、高苑工商、西苑高中、東石高中及大理高中。

(中時 )