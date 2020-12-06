耶誕節將近，台東工藝家以原民傳統漁具「魚荃」為意象打造創意擺盪耶誕樹，大小朋友都想體驗如何拉起這個超大耶誕鈴噹。（蔡旻妤攝）

耶誕節將近，縣府5日晚間在TTstyle原創館舉行點亮主燈儀式，舞台上「原力開唱」為一系列活動揭開序幕。（蔡旻妤攝）

耶誕節將近，縣府5日晚間在TTstyle原創館舉行點亮主燈儀式，突破傳統耶誕樹想像，工藝家以原民傳統漁具「魚荃」為主題意象，靜看是耶誕樹，亦可透過拉繩，使其像超大鈴噹般擺盪發出聲響，以原民元素融合耶誕氛圍，為一系列活動揭開序幕。

「換我了換我了！」1對小姊妹在樹下，急著想要拉看看這個創意耶誕樹兼超大鈴鐺，這是由卑南族工藝家打造，使用原住民族傳統漁具「魚筌」結合鞦韆，內外都有飛魚，象徵收穫滿滿，下方掛置臀鈴，民眾可透過拉繩牽動裝置發出聲響，祈福許願，遊客大讚這是看過最有創意又原味十足的耶誕樹。

波浪耶誕嘉年華系列活動「原力開唱」及「草地原創市集」將於6日、12日至13日連續2個週末陪大家搶先歡慶耶誕節，並邀請到金曲創作歌王王宏恩擔任壓軸，與大家一起同歡。

現場也有原味草地市集，集合了眾多特色的原住民族美食、手做品、編織物、農特產等特色商品，可透過美食與鄉親結緣、音樂及原創藝品與遊客交流，讓大家可以零距離體驗原住民族文化特色。

另外， 18日至28日下午2點至晚間10點，原創館將舉辦尋寶遊戲，民眾可以在波浪屋內的各個角落找到寶藏題目，完成任務就可以兌換精美小禮物！詳情請洽「台東波浪屋-TTstyle原創館」粉絲團查詢。

(中時 )