莫文蔚月底推出巡演DVD。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚（Karen）的「莫文蔚看看世界巡迴演唱會」歷時13個月，跑遍亞洲、澳洲、歐洲、美洲各大城市公演總計27場演出，粉絲紛紛敲碗許願能珍藏演唱會DVD，也因此Karen不僅親任這場演唱會的總監，並決定推出DVD；她全程參與DVD剪輯、監督每一個畫面，即使因疫情遠在英國也不放過任何一個細節，務必要讓粉絲收到最完美的聖誕禮物。

因著旅行的感悟，莫文蔚認為「地球其實是從無到有，開始創作萬物，再到欣欣向榮，最後到人類過度消耗的一個過程。」她透過演出舞台呈現自己的想法，為了完整傳達出旅行所孕育的每一個概念，她首次擔任演唱會總監，從舞台搭建、演出造型到音樂選曲都用心安排。

莫文蔚月底推出巡演DVD。（莫家寶貝工作室提供）

此外，她更邀請音樂大師荒井十一擔任音樂總監，共同營造出一場場有歌、有故事、有視覺、有情感傳遞，更有華麗時尚美學的音樂世界。視覺上更花了半年時間，打造幾千道雷射光束的全新視覺特效，在光暈渲染的現場，她帶著大家一起追逐北極光。套造型，完全要讓粉絲目不睱給！「看看世界巡迴演唱會」DVD將於7日開始預購，23日正式發行。

(中時 )