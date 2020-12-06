羅志祥和前女友周揚青分手後，接連爆出「多人運動」醜聞，神隱數個月，最近動作頻頻，疑似有意要鋪路復出，然而又被流出劉姓助理私下對話指出，「網美每周與主任做一次」，儘管助理澄清是被盜帳號，已經報警處理，網紅陳沂卻不以為然嗆，「帳號有那麼容易被盜膩？」

劉姓助理11月因酒駕遭逮，隨後流出疑似他的私訊對話內容，某網美「跟主任打得蠻火的，每周都會做一次」、「有錢幹嘛不蹭，反正主任單身」，事後該助理強調是被盜用帳號，目前已經向警方報案，羅志祥的律師也發出聲明，澄清對話內容全屬不實，如果隨意轉傳、散布可能誤觸刑法。

事件爆發後，羅志祥時常曬出和媽媽的合照。(圖/翻攝自羅志祥IG)

對此，陳沂發文狠酸：「帳號有那麼容易被盜膩？而且沒事誰會想盜路人帳號啊？」也開玩笑表示如果要盜帳號，應該要盜一些名人才對，「當然是要盜蘇志燮的帳號看有沒有裸照或是張忠謀的看有沒有內線啊，，不相信劉姓助理的說法。

陳沂在臉書開酸劉姓助理盜帳號一說。(圖/翻攝自陳沂臉書)

貼文一出，不少網紛紛附和，「完全認同！誰會想盜助理的帳號！」、「而且盜帳號最好是會知道那麽細的事」、「萬年理由，盜帳號」、「盜一個小小小小小小助理的帳號也太low了」、「帳號不是都詐騙集團嗎？第一次看到盜帳號是去聊天」。

(中時新聞網)