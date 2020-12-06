台灣民俗村今年初被新接手的地主產創業者，當時以迅雷不及掩耳速度拆除；如今早已大面積夷為平地。（摘自臉書「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

沒落、歇業20年的彰化花壇台灣民俗村，幾度易主後新接受的業者有意開發為工業區，地方說明會已緊鑼密鼓進行中；但園區內仍留下3座歷史建物，古蹟後續管理維護引發關注；彰化縣文化局指，原北斗奠安宮預計遷回北斗，林家古厝、廖氏診所則續留原址，將要求產創業者接手負責。

台灣民俗村因創辦人施金山積欠大筆債務無力償還而遭到法拍，妙天禪師女兒黃愛倫多年前斥資15億元、豪氣買下，但卻未進一步使用園區，後又轉手，如今由惠來產創公司取得土地所有權，年初民俗村即已遭到大規模拆除。

顏姓新地主有意將園區內29公頃土地重新開發，規畫成高科技、低汙染的產業園區，主要將招募智慧機械、生技醫材產業進駐，近日已在地方上開過說明會，聽取民眾對產業園區的意見。

文化局指出，目前園區內僅留下惠來日華飯店，與原北斗奠安宮、原麻豆林家古厝及原嘉義廖氏診所等3處歷史建築；北斗奠安宮已請建築師規畫搬遷方案，送文資審議審查通過後就能啟動搬遷作業，廟方預計3年內在宮前街停車場完成重建。另2座歷史建築，因無人接手，依《文資法》規定，管理維護工作應由產創公司業者負責。

文化局長張雀芬指出，林家古厝、廖氏診所過去都曾遭受破壞，部分文資審議委員認為損壞達一定程度，已喪失列入文資的資格，後來幾經討論仍決定續列歷史建築；業者先前已告知開發過程不會影響到古蹟，文化局也已請文資專家擬定相關管理維護計畫，交由產創業者接手負責。

台灣民俗村今年初被新接手的地主產創業者，當時以迅雷不及掩耳速度拆除；如今早已大面積夷為平地。（摘自臉書「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

台灣民俗村今年初被新接手的地主產創業者，當時以迅雷不及掩耳速度拆除；如今早已大面積夷為平地。（摘自臉書「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

(中時 )