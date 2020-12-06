韓瑜私下愛用可愛小物。（三立提供）

韓瑜最近走到哪都提著可愛莎莉包。（三立提供）

韓瑜最近走到哪都提著可愛莎莉包。（三立提供）

韓瑜在三立八點台劇《天之驕女》中飾演黃少祺的辣妻，敢愛敢恨，跳脫以往傻白甜或可憐女形象，觀眾也發現她劇中造型百變，韓瑜笑說觀眾好注意細節，為了演繹美魔女文鈴的惡，她初期口紅會用「中毒紅」，跟比較粗的眼線，後來因應劇情角色變化，才改用磚紅色，眼線也比較淡；除化妝外，也表現在服裝造型，被問這次造型治裝花費多少？她因經紀人在場，因此笑而不敢答，就怕說出花了多少錢治裝會嚇到大家。

韓瑜表示，戲裡瘋狂換造型，自己又加碼投資許多治裝費，打造戲中角色方文鈴的精神。她說，出道時妝髮衣服都沒什麼概念，之後慢慢學著搭配，花一點錢學習，就懂摸索出適合自己的風格。由於以前角色大多清純或傻白甜，因此沒機會穿漂亮衣服，加上平時沒戲拍就癱在家裡當宅女，根本花不到什麼治裝費，藉這次演貴婦藉機卯起來買，大多靠網購，每天為了挑戲服都會耗去半小時以上。她說現在有能力去控制角色，也喜歡為角色做造型，這也是為戲加分，她還很「誠實」地表示，拿高的酬勞就應該付出，好幫自己角色加分。

由於劇中飾演媽媽，劇情又快讓她進階成「外婆」，她為了把年齡層拉高就走艷麗路線，笑說其實私下很少這麼濃妝，還看網路影片學化妝，有時穿一身黑還被笑說是巫婆裝。由於只要放空不笑就會感覺很兇，所以劇中她盡量繃起臉展現冷豔一面。最近為了變化成捲髮，她還特別去接髮。雖然造型百變，但韓瑜說她不是全然名牌支持者，當貴婦所需的行頭，都是平時在網路買來先存放著，這次名牌終於有機會見天日。但最近私下的她走到哪都拿著可愛造型的莎莉包，她滿足地說：「內心有一直都有個少女心，覺得莎莉胖胖的很可愛，常會買一些可愛的小物來療癒自己。」

這次演方文鈴說話心直口快，她也覺得演壞人容易受矚目，但台詞難背，特別是吵架的戲，連她都覺得自己好吵，還說好在平時有運動，肺活量夠；不過她最近覺得台詞很有趣，連「像極了愛情」這種流行語她都能說得出來。她也覺得方文鈴的惡，比不過千那(林昀希飾演)，「表面無害才是高段」。

韓瑜表示，以她現在的年紀對小鮮肉比較無感，欣賞經過很多歷練、散發熟男魅力的男人，就像劇中老公黃少祺那樣的頂級熟成牛肉，每次看到黃少祺把自己的狀態保養得這麼好，就覺得：「所有人站在他旁邊都會被他逼死！」現在慢慢被他影響，開始會逼自己運動，上工前會去跑步。

(中時 )