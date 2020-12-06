小米集團總裁王翔6日表示，2020年第三季，小米手機業務時隔六年後重返世界前三。當季小米在歐洲市場排名第三，而且在很多市場成為第一名，例如在西班牙市場做到第一名，超越蘋果和三星，達到超過30％的市占率。

新浪財經報導，王翔在中國企業領袖年會中發表主題演講時指出，小米未來的戰略是手機＋AIoT（人工智慧物聯網）。除手機以外，小米已擁有2,000多個AIoT產品SKU（最小存貨單位）。

目前小米IoT平台智慧設備連接數達2.89億，有560萬消費者擁有5個以上的小米設備，智慧音箱月活用戶逾7,800萬，米家APP月活超過4,300萬。

除小米自身的業務以外，小米內部還有兩支基金進行投資。一是戰略投資基金，目前已投資近300家企業。小米絕大部分的AIoT產品是透過投資的方式奠定生態基礎，例如日前上市的一家公司9號機器人公司。

二是產業投資。小米和武漢長江產業集團成立人民幣120億元的基金，主要投資小米相關的製造業上游技術及核心元器件。目前已投資近80家企業。

王翔說，一花獨秀不是春，百花齊放春滿園，小米希望透過投資的方式推動整個生態鏈的發展，也推動大陸智慧製造的發展。

(工商 )