台北市長柯文哲6日到台中市出席民眾黨總服務處活動，針對是否已布局下屆台中市長？藍白有合作機會？柯文哲表示，不要幻想在台中的組織馬上就蓬勃發展，大概在投票前半年，才有較明確答案，台灣在藍綠以外還是要有一些其他的思考，就是是非對錯，顏色不重要，有時候比黑比藍綠更重要是黑白對錯。

民眾黨立委高虹安、台北市副市長蔡炳坤都在台中深耕基層，這兩名是否為下屆市長的口袋人選名單？

柯文哲說，如果現在就能講出人選，他覺得不太可能，距離選舉還有近兩年，大概在投票前半年這一些問題才會有比較明確的答案。

「我們不是考慮顏色」，柯文哲表示，在考慮這件事情，到底是對不對，台灣在藍綠以外還是要有一些其他的思考，就是非對錯，有時候比黑比藍綠，更重要是黑白。

民眾黨插旗台中，下一次選舉市長布局人選備受矚目，柯文哲直言，「還是實力原則」，台中市的總服務處今天剛成立，你也不要幻想說，我們馬上這個組織就蓬勃發展，覺得不太可能。

柯文哲強調，盡力而為，到時候選舉還有近兩年，兩年後的事，大概在投票前半年，這一些問題才會比較明確的答案，現在應該還是深耕地方基層，慢慢去做，「人選前半年再問我吧」。

是否會針對台中市長藍白合作？柯文哲說，不要說藍白合作，在立法院的投票行為就很清楚，「我們都是議題的合作，我們不是考慮顏色」。

(中時 )