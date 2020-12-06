中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今（6）日宜蘭縣有局部大雨或豪雨，大台北山區及基隆北海岸也有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

連日大雨，台鐵北迴線瑞芳至猴硐段4日發生大規模走山，導致路線中斷。台鐵雖全力搶修，不料崩塌土石量超乎預期，交通部長林佳龍今前往現場視察後改口，原定8日通車的時程，最快要等到13日才能恢復。

氣象局表示，明（7）日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

(中時新聞網)