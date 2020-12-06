藝人小豬羅志祥遭爆在住家屋頂平台，涉嫌擅自增設游泳池，北市建管處認定違建，要求屋主限期30天內自行拆除，北市建管處違建查報隊長鄭大川表示，上周派員前往會勘遭管委會拒絕開門，11日將派員再度現場會勘，若不願配合將進行處分，最高可罰30萬。

小豬2年前在內湖區金湖路「文心AIT」豪宅砸2.7億大舉購入2戶，羅志祥傳出有意在頂樓蓋露天空中游泳池，物業管理公司直到開始動工後才發現，緊急喊卡。

鄭大川指出，上周建管處違建查報隊要前往現場進行會勘，但卻遭管委會拒絕進入，11日將在前往會勘，若屆時攘不願配合，則可依《行政執行法》不配合公務機關執行公務，第一次可處分5000元怠金，若仍不配合可連續加重處分，最高可罰至30萬元。

北市建管處表示，經建管處查證違建人所檢具的資料，確實發現住戶在頂樓角落興建有一處游泳池，至今尚未使用，現場依違章建築予以查報處分，並要求違建人限期30日內自行拆除，否則即依規定執行強制拆除，且收取拆除費用。

(中時 )