女星米可白今年8月認了恢復單身，但跟前夫仍保持友好關係，離婚後她更加投入在工作中，近年她在戲劇圈耕耘有成，也積極經營社群，跟粉絲分享生活點滴，近日米可白po文表示自己拿了通告費跟獎金，但回頭下個標就花光還倒貼，但花光收入的真實原因，卻讓人感動落淚。

米可白前天(12/4)在IG貼文，透露自己當天有通告，還在節目上賺了3千元獎金，但是一回家她就「衝動購物」，結果不但花掉獎金，還花掉了通告費，甚至這樣還不夠，苦笑稱這是「倒貼沒收入的一天」。

米可白非常關心流浪動物議題，不惜花光收入，就是希望讓流浪貓狗度過寒冬。(翻攝自米可白IG)

米可白難道是沒金錢觀念的奢侈女生？結果不是這樣的，她下標買的，是100條毯子，米可白解釋，「不是我怕冷，也不是要囤著明年用」，而且3千元獎金根本買不到100條毯子，她還加買了30包飼料，原來她花重金，是為了沒有家的毛小孩。

米可白大出手下標，是因為台灣漸漸進入冬天，「好多狗園的浪犬浪貓也需要溫暖」，因此她每年冬天都會買很多毯子給需要的毛孩們，表示「我無法像大公司捐好多錢做公益，但一點點的愛心…我還能做到」，期盼的就是在外頭的毛孩們，能好好度過寒冬，而她覺得這個決定沒有錯「喜歡自己的衝動」，善心讓人感動不已。

(中時新聞網)