延宕2個多月遲遲未出現進展的《香港人民自由與選擇法》（Hong Kong People’s Freedom and Choice Act），在本屆美國國會議期結束前最後一刻，有希望獲得參眾兩院通過。美眾議安排於周一(12月7日)就該法案進行全體院會審議表決，一旦通過即可送交參議院等待投票。在通過國會參眾兩院後，可即刻送交白宮，由總統簽署生效。

《美國之音》報導說，這項法案被列為「擱置辯論規則」(suspension)，即指法案不存在爭議，獲得至少2/3議員支持，可在立法過程進入快速通道，並於全院審議辯論中限時40分鐘，內容不再修正。亦即法案可望在周一下午投票通過。

根據編號H.R.8428《香港人民自由與選擇法》，美國政府將為目前已持簽證在美國、但返回香港可能面臨政治迫害的香港人提供「臨時保護身份」（Temporary Protected Status）。法案還將加速處理為逃離政治迫害的香港居民赴美難民申請程序，且不受整體難民接收人數限制。香港移民美國申請將與大陸區隔，並鼓勵盟國以相同方式提供港人庇護。

報導說，該法最早由民主黨眾議員馬林諾夫斯基（Tom Malinowski）和共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）在今年6月底提出，在採納其他眾議員意見並修正後，於10月初在眾院外交委員會通過。

不過，就國會門目前的議程時間而言，法案要在未來一周內通過眾議院，並趕在耶誕節假期年底休會前獲得參議院通關，雖然會有技術上的難度，但兩黨在支持香港的議題上有跨黨派的高度共識，但多數國會議員都表示願意全力以赴加快法案通過。

總部位於華盛頓的香港民主委員會執行總監朱牧民（Samuel Chu）表示，最近在香港的逮捕、拘押和判刑無疑讓這項法案和美國的行動變得更加迫切，為那些面臨危險的人提供秘密管道和避難所是美國及其盟友此刻能做的最具體、最切實的事情，那些為了爭取自由而冒著生命危險並面臨嚴厲政治審判的人，他們現在急需幫助。

(中時新聞網)