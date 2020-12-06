黃子佼主持人間衛視節目《創藝多腦河》，自2013年至今7年已逼近千集，訪問千位在文創領域中實踐的成就者。他日前訪問泰雅族音樂策劃王秀娟與她阿美族音樂製作人老公貓哥，夫妻兩人歷經14個月籌備，蒐集原住民在地6大族群6首創作4首古謠，推出全台第1張融合6大族群的專輯《洄海嵐山》，希望透過聲音，將東岸山海帶進聽眾耳中。

有趣的是，王秀娟與黃子佼竟是舊識，王秀娟自曝小時候為了賺零用錢才開口唱歌，「長輩聚會喝到一半，就會叫我唱歌，起初覺得很煩，但看在零用錢的份上，開始學習唱歌，唱著唱著就到電視台比賽，參與《TV新秀爭霸戰》認識了佼哥」。意外曝光兩人已結緣32年。貓哥補充，自己兒時只要看到家裡像是水桶、鐵鍋、木頭等物品，就會拿起來敲打，「小時候常被媽媽追著打」。他在國中時期，因哥哥買了一把電吉他，從那時就對音樂著迷到現在。

黃子佼（左）與王秀娟開心同框。（創藝多腦河提供）

王秀娟透露，籌備過程差點被誤認是詐騙集團，「大家對我們夫妻非常陌生，一度以為是詐騙集團，一開始意願都不高，最後是請了在地的音樂文化工作者阿廖（廖涵偉），以及花蓮縣原民處協助，才能順利找來這6位歌手，協助錄製這張專輯」。夫妻兩人曾蝸居在貨櫃屋改造而成的錄音室錄音，她憶剛回花蓮時，幾乎沒有收入，為生活賣起便當，差一點要斷炊時，友人提起原民會有個針對回鄉發展的年輕族人「百萬精實創業」計劃案，獲得100萬創業金與6個月「補助創新研發」後，他們回到部落設立亞妶多媒體有限公司，並歷經14個月籌備，終於推出《洄海嵐山》合輯，由花蓮縣政府出版。

(中時 )