連晨翔今在西門町舉辦簽唱會。（粘耿豪攝）

連晨翔今（6日）在西門町舉辦《百分百》簽唱會，「SpeXial」時期的戰友黃偉晉現身站台，晨翔近一年未公開演出，事前受訪坦言心情緊張，不僅前一晚睡前飲用柚子酒助眠，登台前對著鏡子替自己打氣喊「我是最棒的、我是超人」。他還打電話要正搭著計程車趕赴簽唱會現場的黃偉晉，提早在捷運站出口下車、多帶些粉絲過來應援，搞笑說：「能帶一個是一個。」

晨翔近來因宣傳期通告滿滿、壓力緊繃，他表示心情不佳時，全靠跟好友聊垃圾話紓壓，黃偉晉也是他固定講幹話的對象，晨翔還會穿「小人襪」：「把小人踩在腳底下就是爽。」好奇自稱單身的他怎麼不交女友談心？晨翔無奈表示求學時曾最長一段戀情曾交往七年，出道後談戀愛卻只能維持一年：「因為（狗仔）會偷拍啊。」

連晨翔今在西門町舉辦簽唱會。（粘耿豪攝）

他昨在台上與偉晉「回想當年」，晨翔說：「還記得以前（男團）發片的簽唱會，我們幾乎跑遍北中南，回到台北都接近深夜了，那時我跟偉晉都住樹林，幾乎都一起上下班，還一起搭過火車回家。」昔日兄弟昨到場力挺，晨翔開玩笑幽默地說：「找偉晉當嘉賓，就是要跟他『重修舊好』！」此話意指兩人曾有心結？晨翔笑回：「就是以前有傳過我們不和啊。」

(中時 )