苗栗縣政府攜手依德科技，繼續在領取率最高的苗栗市玉清宮放置愛心販賣機，服務到2021年底。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府打造智慧商圈，縣長徐耀昌今年3月風光啟用縣內首台智慧販賣機。（本報資料照片）

苗栗縣政府今年3月起陸續於苗栗市、竹南鎮、苑裡鎮啟用愛心智慧販賣機，隨著經濟部工業局相關計畫已結案，原本3部智慧販賣機都將撤除，但縣府考量持續照顧脆弱家庭，攜手企業讓領取率最高的苗栗市玉清宮智慧販賣機，得以繼續服務到明年底，讓愛心再續。

配合經濟部工業局推動「前瞻基礎建設計畫－普及智慧城鄉生活應用計畫」，縣府工商處於2018年提案辦理「苗栗縣雲端智慧商圈整合計畫」，結合社會處推出愛心卡機制，於苗栗市玉清宮、竹南龍鳳宮及苑裡慈和宮，建置愛心販賣機示範點，24小時不打烊，脆弱家庭可憑卡免費換取物資更方便。

工商處都市計畫科表示，脆弱家庭免費兌換物資，統計已有578人次領取。不過隨著中央計畫結案，苗栗縣3部販賣機都將撤除，但縣府考量脆弱家庭的需求，攜手依德科技繼續在領取率最高的苗栗市玉清宮放置愛心販賣機，服務到2021年底，竹南、苑裡的智慧販賣機則只擺到今年11月底。

都市計畫科指出，智慧販賣機內擺放縣內特色商家、小農等在地商品，不僅推廣農特產品也照顧縣民。因應商圈智慧化趨勢，苗栗縣雲端智慧商圈計畫也把智慧服務導入人潮密集的商圈，建置「苗栗縣商圈APP」，後續持續深耕智慧商圈，作為苗栗主題旅遊的基礎，歡迎民眾踴躍下載使用。

(中時 )