新北市淡水區民族路上一處大樓社區，停車場車道出口左側有整排的變電箱和路燈，因汽車駛出時視線遭阻，導致車輛擦撞車件頻傳，議員陳偉杰近日找到台電、交通局等相關單位前來會勘，最後決議將變電箱遷移，恢復成機車格。

竹圍里長李啟源表示，該社區擁有近千戶，近年附近又另興建數棟不同的社區，導致人口激增，該路段上下班時車輛出入頻繁，但變電箱和路燈剛好設置在停車場出口的左側，導致社區住戶準備開車出門時右彎視線被擋，已知發生數起小擦撞，社區民眾多次向住戶委員會反應，最後透過議員陳偉杰協調各局處到場會勘。

議員陳偉杰表示，由於變電箱不像花盆可以說搬就搬，經過勘察討論決議，台電公司12月中提出遷移報告，最慢在明年4月前完成變電箱遷移，而養工處配合將出入口的路燈退縮，避免擋住駕駛視線，待變電箱遷移後，由交通局進行評估是否恢復機車機車格，以便利民眾停車。

(中時 )