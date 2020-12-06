台中市蔡姓女子透過網路與網友討論國外代理孕母相關法令，雙方意見不合、引發爭執，蔡女怒而在自己臉書PO文，以藏頭詩的方式罵對方「範漸（犯賤）」、「放屁」，PO文被該網友發現提告；法官認為該詞語有粗鄙、貶損他人之意，依公然侮辱罪判蔡女罰金9000元、得易服勞役。

判決指出，今年3月間，蔡女因與女網友對國外代理孕母法令見解不同起爭執，兩人甚至發起筆戰，蔡女並在臉書PO文，以一篇11行的藏頭詩、將女網友名字寫在其中，以直式方式閱讀就可讀成「●●●你模仿分隔線放屁」，文章並寫著「 妳特麼是範漸還是太閒 」，女網友不滿、憤而提告。

蔡女否認辱罵對方，她辯稱，與女網友同名的人很多，不能因為名字與藏頭詩相同就認為她蓄意辱罵，且該篇PO文中的「範漸」是用疑問句，是指對方不好的動作，沒有罵人的意思。

法官認為，根據教育部編訂的國語辭典修訂本內載明，「犯賤」是罵人的話、天生的賤骨頭，「放屁」則是指人所說的話荒謬無理、不值得重視，再加上蔡女的臉書設定為公開，屬於第三人可共見共聞場所，此兩個用語足以使被指之人精神或心理感覺難堪、不快，認定她涉及公然侮辱，判罰9000元，可易服勞役，可上訴。

(中時 )