嘉義家扶中心6日舉辦關懷兒童少年愛心園遊會，自強家庭代表之一的羅富美患有小兒麻痺，丈夫過世後一肩扛起子女照顧與家計重擔。（呂妍庭攝）

嘉義家扶中心今6日舉辦舉辦關懷兒童少年愛心園遊會，並表揚10戶自強家庭，從最早20個攤位，持續發展到今年的127攤，獲106個企業、社團贊助經費，嘉義家扶強調，因為匯集眾人愛心，才能成就圓滿這次的活動，嘉義市長黃敏惠則感謝家扶，讓許多需要協助的孩子們得到最好的協助，讓社會充滿溫暖。

嘉義家扶指出，每年園遊會攤位都是社會各界熱情參與，有許多是連續參與超過10年的單位，其中「百合緣聯誼會」參加超過20年，該聯誼會是由一群單親家長組成的互助團體，聯誼會總幹事沈秋月也是家扶中心資深義工，經她牽線，讓聯誼會的伙伴們一起投入設攤義賣行列。

沈秋月回憶起剛開始設攤時收入未臻理想，還需自行貼補費用，但伙伴們未因此退縮，反而互相鼓勵、貢獻各自烹飪專長如滷豆乾、各式炸物等，隨著捐助金額逐年提高，也讓成員更有信心，相約未來每一年都要繼續參與，為社會公益盡一分心力。

至於「自強家庭」表揚，是該中心從近千戶服務家庭中，遴選出10戶自強家庭，藉此肯定這些家庭在逆境中不畏艱難、樂觀堅強的面對挑戰。其中羅富美與先生皆為小兒麻痺患者，育有一對龍鳳胎子女，先生2015年因肺腺癌病逝，羅富美一肩扛起子女照顧與家計重擔，雖行動不便仍積極想辦法打臨工，像是當選舉宣傳車、過年在市場賣春聯，因為她的以身作則，就讀大學的一雙子女皆貼心懂事，除每周返家協助整理家務，過年還會陪著媽媽叫賣兜售春聯。

另，徐慧萍原本嫁到台北工作定居，3年前單親的哥哥中風無法就業，母親重度視障，姐姐又是瘖啞人士，在丈夫的鼓勵陪伴下，夫妻倆搬回嘉義就近照顧娘家，每天6點兩個念高一和國三的姪子跟著徐慧萍出門準備擺攤賣蚵仔麵線，下課後再到攤子幫忙收拾，周六全家再一起擺攤做生意，感情非常好，姑代父職備受肯定。

黃敏惠表示，家扶的愛心園遊會人山人海，讓我們看到嘉義市滿滿的愛，每一個攤位都是自願來的，且會將所得提供給家扶，尤其家扶也提供受扶助家庭過暖冬的禮物，「這是一個溫暖的城市『，就是因為有關心弱勢的所有市民提供協助，也感謝家扶中心主委黃國芳及主任沈明彥共同努力，讓許多需要協助的孩子們得到最好的照顧。

嘉義家扶中心今6日舉辦舉辦關懷兒童少年愛心園遊會，並表揚10戶自強家庭，嘉義市長黃敏惠則感謝家扶，讓許多需要協助的孩子們得到最好的協助，讓社會充滿溫暖。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義家扶中心今6日舉辦舉辦關懷兒童少年愛心園遊會，並表揚10戶自強家庭，現場人潮滿滿。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義家扶中心今6日舉辦舉辦關懷兒童少年愛心園遊會，並表揚10戶自強家庭。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

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