新的一周即將到來，大家都很好奇自己是否能有好運勢？星座專家唐綺陽老師在Youtube頻道「唐綺陽官方專屬頻道」分享12/7～12/13十二星座運勢，來看看你和身邊的朋友誰是幸運兒吧！

重要星象：太陽、水星在射手，金星天蠍，火星牡羊快速移動，木土合相1度內

太陽金星在射手，將影響高等教育、師生關係、大型交通及公共安全等議題，這段時間可思考並規劃長遠的未來。金星在天蠍，天蠍座可趁勢發揮強項，付出會有加乘效果，大眾在投資理財方面，也能有不錯的收穫。火星牡羊快速移動，將感到忙碌但目標明確，應加緊腳步去努力。木土合相1度內，有翻轉命運的機會，社會事件較頻繁，注意人身安全，應謹慎提防、做好自我保護。

▍工作注意：白羊、金牛、處女、射手

白羊：有長輩貴人緣，要多主動積極一點

金牛：策略及方向明確，決策能有好效果

處女：有反轉的可能，請好好把握機會

射手：受到下屬挑戰，卻能起到好作用

▍桃花注意：天蠍、魔羯、水瓶、雙魚

天蠍：金星加持人氣旺，整個人神清氣爽

魔羯：有機會遇到優秀的金桃花

水瓶：需要夥伴型伴侶，讓自己更有安全感

雙魚：聚少離多各忙各的，反而能更甜蜜

▍財運注意：巨蟹、獅子

巨蟹：辛苦有了成果，有機會得到獎金

獅子：理財方面，需要專業聰明的建議

▍健康注意：雙子、天秤

雙子：注意消化系統問題，先調整生活習慣

天秤：當心交通安全，避免扭傷腳部

星座專家唐綺陽老師分享12/7～12/13十二星座運勢

(中時新聞網)