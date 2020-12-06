陽光基金會桃竹中心於桃園市興光堡壘舉行臉部平權畫作展覽，持續至12月底。(蔡依珍攝)

「我中班的時候被大班的姐姐說是骯髒鬼！」10歲的琪琪是黑色素痣患者，臉、手都布滿黑痣，仍以樂觀活潑的態度面對人生，甚至面對他人疑問還會大方笑說：「放心，不會傳染！」今年在國際臉部平權日上，代表台灣上鏡頭獻聲傳達臉部平權精神，6日獲頒陽光基金會金楷模獎，是桃竹中心唯一獲獎者。

琪琪是先天性巨大型黑色素痣患者，2歲時就歷經人生第一次的手術除痣，「當時根本不懂，術後只能趴著，趕緊把娃娃床拆下，把琪琪扛回家！」琪琪爸爸回憶，琪琪共歷經6度手術，半夜常抓到流血，至今晚上仍要穿著壓力衣，避免疤痕增生，原本右撇子也因手術一度改用左手寫字、畫畫，至今琪琪有時還是會忘記用左手，得不時提醒多用右手，多復健。

琪琪不被黑色素痣所困，仍活潑自信、笑臉迎人，琪琪爸爸笑說養育關鍵就是「沒有不一樣」，以樂觀態度面對，強調痣只是身上一部分，而非人生的全部，他不諱言曾遇到婦人要掀開衣服看琪琪的黑痣，一般人好奇的方式以不禮貌方式表達，過去外出都要「行前教育」模擬外人的疑問讓琪琪心理建設，但也發現「越掩飾越好奇」，大方露出反而問題變少，並教導琪琪要有耐心回答。

琪琪笑說有些小孩會覺得她是鬼，她以自身經驗呼籲大家不要用異樣眼光看待顏損者，也避免提問讓他們不斷回答一樣的問題，6日和29位學子同獲陽光桃竹中心獎助學金，也在全台519位學子中脫穎而出，獲頒「陽光金楷模獎」，不但是10人中年紀最小的得獎者，也是桃竹中心唯一，她笑說要把錢存起來，「危機時刻再用！」。

陽光基金會桃竹中心於桃園市興光堡壘舉行臉部平權畫作展覽，持續至12月底。(蔡依珍攝)

陽光基金會桃竹中心於桃園市興光堡壘舉行臉部平權畫作展覽，持續至12月底。(蔡依珍攝)

陽光基金會桃竹中心於桃園市興光堡壘舉行臉部平權畫作展覽，持續至12月底。(蔡依珍攝)

10歲的琪琪6日獲頒陽光金楷模獎，不但是年紀最小的得獎者，也是桃竹中心唯一獲獎者。(蔡依珍攝)

(中時 )