南加州地區將實施「區域居家令」。

由於加護病房可用床位數低於15%，美國南加州及聖約金谷地兩地區將在今（6）日深夜實施「區域居家令」（Regional Stay Home Order），新命令將至少維持三周，約2,700萬人受到影響。

綜合美媒CNBC、美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據加州公共衛生部，當地南加州、聖約金谷地（San Joaquin Valley）2個地區的加護病房（ICU）可用床位數已經低於15%，昨日聖約金谷地的加護病房床位數僅剩8.6%，涵蓋洛杉磯及聖地牙哥兩郡的南加州地區僅剩12.5%，兩地將在當地時間6日深夜23時59分實施新的居家令，影響約2,700萬人。

加州疫情再起，加州州長紐松（Gavin Newsom）3日宣布，加州將分成5大區域，包含灣區、大沙加緬度區（Greater Sacramento）、北加州、南加州、以及聖約金谷地，各區的加護病房可用床位容納量若低於15%，將自動於次日午夜實施至少為期三周的區域居家令。

根據加州政府設立的新冠病毒資訊網「covid19.ca.gov」，實施「區域居家令」的地區將禁止任何規模的私人集會，除了重要基礎設施及商店外，包括酒吧、釀酒廠、髮廊在內等所有營業場所全數關閉，所有人都必須戴口罩，並且保持社交距離。「區域居家令」將至少維持三周，一旦加護病房可用床位數超過15%，限制令才能解除。

符合加州公衛標準的學校及基礎設施仍可開放，一般零售商店可維持20%營業規模，餐廳能提供外送及外帶服務。

不過紐松表示，他仍鼓勵民眾出門遛狗、運動。

加州周六新增2.5萬例病例，超過1萬2千人住院，雙雙刷新紀錄。

(中時新聞網)