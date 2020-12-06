美、中 11月製造業採購經理人指數(PMI) 均持續擴張、石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)11 月減產協議執行率達102％影響，國際油價續揚墊高，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格各調漲0.3元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.4元、95無鉛汽油每公升23.9元、98無鉛汽油每公升25.9元、超級柴油每公升19.7元。

此外，台塑化7日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升22.4元、95無鉛汽油每公升23.8元、98無鉛汽油每公升25.9元、超級柴油每公升19.5元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價為每桶47.72美元，較前週46.66美元上漲1.06美元，新臺幣兌美元匯率升值0.091元，國內油價依公式計算漲幅為1.56％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.5元及1.7元。

經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元，汽、柴油應調未調之1.2元及1.4元皆由中油吸收。

石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國（OPEC+）一反市場預期，決議將減產幅度從目前的每日770萬桶削減至每日720萬桶，相當於每日增產50萬桶，但這反而成為油價上漲利多，紐約商業交易所（NYMEX）1月WTI期貨週四（3日）收盤上漲0.8％，成為每桶45.64美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）2月布蘭特原油期貨上漲近1％，每桶48.71美元。

分析師指出，今年4月，OPEC+達成創紀錄每日減產970萬桶的協議，8月起將減產幅度削減至目前的每日770萬桶，並預計明年1月將減產規模再削減200萬桶。

因全球疫情延燒，市場原預期OPEC+將推遲原定於1月進行的增產計畫；不過，近期國際油價反彈，部分OPEC+成員國希望藉由增產來賺取利潤，因此採取這項折衷方案，增產幅度低於先前協議預計的200萬桶。

(工商 )