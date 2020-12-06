20多歲菲律賓籍男移工，上月入住高雄防疫旅館進行居家檢疫14天，未料按耐不住寂寞，竟然偷跑出房門，要去隔壁串門子，過程被飯店人員發現，步出房門8秒，衛生局接獲檢舉認定違規事實明確，開罰10萬元。

衛生局指出，該案11月19日被防疫旅館監視器拍下，偷偷跑出房門，要去隔壁同樣居家檢疫對象串門子，但敲門對方不理會，他又跑回房間，前後不過8秒鐘，但已違反居家檢疫規定，「連1秒都不被允許」，最後依中央訂定的罰則擅離居家檢疫地點2小時以下，開罰10萬元。

據了解，該菲律賓籍漁工是在11月13日入境防疫旅館，而在11月19日上午8點05分44-52秒之間，離開房門8秒鐘，11月27日解除居家檢疫。衛生局獲報後，當日下午2時會同警方、移工僱主到現場查看監視器，確認違規跑出房間，移工得知挨罰，沒有特殊意見陳述，只能乖乖認栽。

高雄市新聞局表示，市長陳其邁一直非常重視移工相關防疫措施，在歷次防疫會議也都指示衞生局統合民政、警政、海洋、觀光、勞工等相關局處，針對移工的檢疫與住宿，進行全面性的規範及檢查。在尊重移工的人權下，一定要嚴厲執行所有的防疫、檢疫措施，以確保市民與移工的健康安全。

(中時 )