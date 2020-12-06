歷時7年打造，中央公園6日開幕，交通部長林佳龍表示，感謝前市長胡志強、現任市長盧秀燕及市議會與市府團隊，也感謝當年促成水湳開發重要推手陳水扁前總統。林佳龍說，中央公園的開幕是台中的一大喜事，懷抱感恩的心情到公園，相當愉快。

林佳龍提到，水湳經貿園區原為台中水湳機場，中央公園能夠落成啟用，也感謝當年促成水湳開發重要推手、前總統陳水扁，陳提出「3個第3」政見；林佳龍說，當時中央政見實現，包括台中市要有台灣第3個國際機場，也有除了竹科、南科外的第3個科學園區，以及台中要成為台灣第3個直轄市，也感謝如今一一實現當時的願景。

林佳龍說，中央公園不僅具有許多台灣原生樹種，也有全球第1座12種感官體驗公園、第1座中水道系統公園以及在水湳經貿園區率先上路的台中花博自駕巴士。

林佳龍表示，2007年底中央移交台中市政府辦理區段徵收，當年移交典禮胡志強以總統府副祕書長出席參加，猶記得胡說：「或許開發完成後，他和總統都不在位子上，但人民會記得他們做的所有事」。林佳龍說，他有同感，城市的進步是接力賽，一棒接一棒，他在就任市長後，在議會同意下，以「智慧、低碳、創新」為發展主軸，為中央公園再精進設計規劃。

林佳龍提到，他和設計師討論盼園區內能夠種植更多的台灣樹種，從原有4千棵樹種增加到1萬1千9百多棵，佔整個園區的用地的83％，其中更有106種台灣本土的樹種，更感謝許多企業家捐種樹木讓後人乘涼。

(中時 )