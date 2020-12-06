美國總統當選人拜登預計明年1月20日宣誓就任，因應新冠肺炎疫情未歇，就職儀式將縮小規模。針對我國是否組團參加就職典禮一事，外交部今（6）日表示，將持續與美方聯繫，研議最適當的作法，期盼在既有的良好基礎上，穩健提升台美關係。

外交部表示，美國總統就職典禮是由聯邦參、眾兩院成立的「就職典禮國會聯席委員會」（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies）負責籌辦，歷屆的就職活動主要是要讓美國民眾共同參與、慶祝，並不會正式邀請外國政府組團參加。

外交部指出，以往籌組代表團赴美，是由駐美代表處透過美國國會友人協助安排出席就職典禮的相關活動，除了向美國新任總統、副總統表達我方祝賀之意，也藉訪問的機會，與美國行政部門官員和美國國會人士進行互動。

外交部強調，台美關係長期緊密友好，近年來有大幅進展。目前美國選後正值交接時期，外交部會持續與美方密切聯繫，掌握美國總統就職典禮相關安排及疫情發展，研議最適當的作法，傳達我方祝賀之意，也期盼與拜登政府密切合作，在既有的良好基礎上穩健提升台美關係。

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(中時新聞網)