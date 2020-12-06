境外資金專法上路進入第二年，上海商銀在8月12日曾邀請台北市國稅局局長宋秀玲，針對境外資金匯回稅務舉辦講座，因客戶反應十分熱烈，為協助客戶把握最後一年申請資金匯回，12月4日再度舉辦境外資金匯回第二場稅務講座，一樣由宋秀玲擔任主講人，以「境外資金安心回台－安心因應、繼續打拼」為主題，說明專法相關規範及提供實務上面臨的問題與解答。

上海商銀表示，這次同時也邀請勤業眾信會計師，解說專法施行二年期滿後，財政部將報請行政院核定施行受控外國公司（CFC）的制度。內容主要以政府希望採專法的優惠稅率，造成資金主動回流的吸力，同時輔以CFC制度上路，產生資金匯回的推力，積極促成境外資金回台，滿足客戶更實務的需要，客戶普遍反應獲益良多，對境外資金匯回專法有更進一步的認識。

根據財政部統計，截至11月14日境外資金匯回申請案件計1,053件，申請匯回金額達2,265億元。上海商銀指出，該行成功協助台商境外資金申請總金近120億元，建議有資金匯回需求的客戶，一定要把握最後一年，可享有10％稅率優惠，若匯回資金進行實質投資，第二年還可再享有稅率減半的優惠，降低稅務負擔。

從2019年8月境外資金匯回專法上路後，上海商銀說明，該行積極響應政策成立境外資金匯回專業團隊，結合存匯、理財、授信及信託等相關業務單位，提供客戶全方位一條龍金融整合服務，已經匯回的台商戶均表非常滿意。該行在OBU架構釐清、洗錢防制作業預審檢核、稅務疑慮釐清、實質投資規範、資金匯回規劃等細節及整體作業流程，都有專業而細緻的服務。

上海商銀強調，該行為服務資金匯回的高資產客群，設有專人專責服務團隊，也累積許多的匯回案例經驗，提供台商不同面向的實務經驗與匯回整合諮詢服務。另政府希望透過台商回流的資金活水推動產業轉型，該行不僅共襄盛舉，也透過本身豐富的外匯經驗、企金資源及通匯網絡服務，充分整合資源，成為台商回流及振興台灣經濟的強力後援，協助台灣產業再升級。

(工商 )