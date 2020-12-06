受疫情影響下，全球晶片供應緊張已經蔓延至汽車行業。陸媒報導，福斯汽車中國廠因為高階晶片供應不足，而面臨停產。福斯中國火速回應，大陸一些汽車生產面臨中斷，但情況並沒有傳聞中嚴重，即不會大規模停產，公司目前正在尋求解決辦法。

香港經濟日報報導，福斯汽車在大陸的兩家合資公司，分別為上汽大眾和一汽大眾，因受到晶片供應不足影響，市場傳出上汽大眾已於4日開始停產，一汽大眾也在12月初進入停產狀態。

大陸央視財經6日引述福斯中國公關部相關負責人徐穎表示，新冠肺炎疫情帶來的不確定性，影響到一些特定汽車電子元件的晶片供應。大陸市場復甦也進一步推動需求增長，使情況變得更加嚴峻，導致一些汽車生產面臨中斷的風險。

福斯中國強調，雖然晶片供應受到影響，但情況並沒有傳聞中嚴重，目前正在尋求解決辦法，和總部、相關供應商展開協調工作。目前，相關車輛的客戶交付沒有受到影響。

報導稱，如果晶片供應問題在12月內無法緩解，不僅福斯，大陸整體汽車業都將受到影響。以大陸15％的汽車產能受影響來估算，就意味著僅12月，大陸就可能會有近40萬輛汽車的生產受到影響。

業內人士表示，未來一年，晶片供應將持續緊張。汽車零件供應商Continental也表示，潛在的供貨瓶頸將會持續到2021年。

(工商 )