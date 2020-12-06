金門縣府敲定今年底以前，完成販售或使用豬肉相關產品的400餘家業者肉品標示輔導，明年元旦起展開市場抽驗作業，並即時向鄉親公布結果，強調不讓「萊豬」有絲毫魚目混珠的機會。

縣府指出，防堵萊豬的策略是從食材來源、廠商及產地標示、各販售據點，設立各階段之管理方法，全面做好為民眾把關，確保消費大眾健康工作。

縣府教育處預訂12月10日前輔導學校於「菜單」中標註肉品產地，並於12月17日前完成食材供應廠商契約變更，將「一律採用國內在地豬、牛肉之生鮮食材」及「若使用肉類加工(再製)品，應提供原物料來源切結」納入契約規範及明訂罰則，並規畫明年起抽驗學校肉品和加強稽核，保障學童食用健康。

社會處也將加強查驗「社區共餐」的肉品食材，以維護長者健康。建設處則輔導及查核農漁會販售的肉品標示，期待透過跨局處合作並邀請食品業者、農漁會、社區及學校等宣示拒用含萊克多巴胺的豬肉，共同守護消費者食用權益及安全。

陳朝金秘書長強調，從明年1月1日起產製的食品含有豬或豬可食部位原料者，不論是包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，均應依規定明顯標示其豬肉及豬可食部位原料的原產地國。

縣府說明，標示行政院農業委員會核發之「台灣豬標章」、「台灣優良農產品」、「產銷履歷」及「生產追溯QR CODE」等認驗證標章者，若確實僅含有台灣豬肉或豬可食部位且符合該標章標示、使用及管理規範者，可免重複標示其原料原產地，以簡化與方便業者標示作業。

相關資訊可至食品藥物管理署及衛生局官網「美豬美牛進口議題專區」查詢外，也可電082-330697轉305或310詢問。

(中時 )