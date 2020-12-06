行政院長蘇貞昌6日上午到嘉義縣肉品市場視察現代化屠宰場改建規畫，展現政府全力推動台灣養豬產業轉型升級的決心，蘇貞昌更現場宣布投入20億元在嘉縣，由中央畜產會與嘉義縣肉品市場攜手合作，共同推動興建新式屠宰場，將成為全台示範場。

陳吉仲說明，為加速推動肉品現代化，已請中央畜產會著手規畫，嘉義縣肉品市場改建，運用國際先進自動化的屠宰分切加工設施，建構每日屠宰量能3000頭的新式屠宰場，並導入HACCP驗證及屠體評級制度，與國際接軌，作為國內外銷示範點等效益。

嘉義縣肉品市場將扮演豬肉出口國家隊重要角色，所需經費將由養豬全面轉型升級計畫支應，蘇貞昌也現場允諾補助20億元，並表示，農委會應儘速將政策推展的全台，讓養豬產業一起升級，美國豬要進來台灣豬也要出去，因此我們要顧品質，有自信跟世界各國拚。

中華民國養豬協會理事長楊杰說，產業不分色彩，感謝政府對豬產業的重視，無論是新式屠宰場或冷鏈都對產業很有助益，也希望農委會繼續推廣台灣豬，衛福部則能將產地及流向標示清楚。

嘉義縣肉品市場佔地面積2.33公頃，1964年創立，當時為家畜市場，後來陸續引進毛豬拍賣設備、毛豬電宰設備並開辦牛隻屠宰業務。農業處指出，為協助肉品市場轉型升級與國際接軌，農委會各部門、縣府及嘉義縣肉品市場多次經研商後將參考丹麥現代化屠宰設備，投入20億元興建，規畫佔地面積4000平方公尺的現代化屠宰場，包含一樓繫留欄、2樓屠宰場、3樓為大分切場，並設置倉儲及服務大樓，包含冷藏冷凍庫及小分切場，預定於2023年完成建置。

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