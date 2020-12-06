高雄林園區汕尾國小風帆隊5日遠征宜蘭冬山河參加主委盃全國帆船錦標賽，選手們頂著酷寒的東北季風，在冬山河中賣力向前航行，經過2日激戰，汕尾國小風帆隊傳回多項佳績，其中隊長李欣宜更在OP帆船高年級女子組擊敗各路好手，奪下全國冠軍。
汕尾國小去年開始推動海洋教育特色課程，短短不到2年的時間，風帆隊就已經在各賽會有傑出表現，引發大家關注，除了風帆隊比賽成績亮眼，汕尾國小更透過彩繪海洋運動意象，讓緊鄰的汕尾港彷彿變身海洋風彩繪村，成為當地新的打卡景點，校方透過風帆教學大大帶動汕尾漁港的觀光效益。
汕尾國小校長曾博建表示，孩子學習帆船除了操帆技巧之外，每次比賽環境的變化瞬息萬變，都考驗選手的專注力、觀察力及適應力，尤其要克服東北季風帶來的低溫，對南部學生是一大嚴峻挑戰，風帆隊的孩子能在賽場上展現所學、解決各項困境，並且奪得好成績，讓他相當開心。
曾博建認為，唯有讓孩子多元接觸不同活動，才能得知孩子的習性及改變，並且從中了解師長們的用心與付出，這次參加主委盃，除了提供孩子有多元學習及對外交流的機會，也透過比賽增進參賽經驗、提升比賽技巧，更讓學生們結交到志同道合的朋友，師生們此次遠征宜蘭參賽收穫滿滿。
(中時 )
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