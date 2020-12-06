高雄林園區汕尾國小風帆隊遠征宜蘭冬山河參加主委盃全國帆船錦標賽，選手們頂著酷寒的東北季風，在冬山河中賣力向前航行。（汕尾國小提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄林園區汕尾國小風帆隊5日遠征宜蘭冬山河參加主委盃全國帆船錦標賽，選手們頂著酷寒的東北季風，在冬山河中賣力向前航行，經過2日激戰，汕尾國小風帆隊傳回多項佳績，其中隊長李欣宜更在OP帆船高年級女子組擊敗各路好手，奪下全國冠軍。

汕尾國小去年開始推動海洋教育特色課程，短短不到2年的時間，風帆隊就已經在各賽會有傑出表現，引發大家關注，除了風帆隊比賽成績亮眼，汕尾國小更透過彩繪海洋運動意象，讓緊鄰的汕尾港彷彿變身海洋風彩繪村，成為當地新的打卡景點，校方透過風帆教學大大帶動汕尾漁港的觀光效益。

汕尾國小校長曾博建表示，孩子學習帆船除了操帆技巧之外，每次比賽環境的變化瞬息萬變，都考驗選手的專注力、觀察力及適應力，尤其要克服東北季風帶來的低溫，對南部學生是一大嚴峻挑戰，風帆隊的孩子能在賽場上展現所學、解決各項困境，並且奪得好成績，讓他相當開心。

曾博建認為，唯有讓孩子多元接觸不同活動，才能得知孩子的習性及改變，並且從中了解師長們的用心與付出，這次參加主委盃，除了提供孩子有多元學習及對外交流的機會，也透過比賽增進參賽經驗、提升比賽技巧，更讓學生們結交到志同道合的朋友，師生們此次遠征宜蘭參賽收穫滿滿。

(中時 )