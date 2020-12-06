南韓音樂盛事2020 MAMA（Mnet Asian Music Awards）亞洲音樂大獎於今(6日)晚舉行，不僅獎項競爭激烈，大勢韓團BTS、TWICE、SEVENTEEN等都將登台表演，TWICE不畏寒冬齊露腿，性感十足。
歌手Jessi最近憑著《NUNU NANA》席捲樂壇，更和李孝利、嚴正花及MAMAMOO華莎組成限定團「退貨遠征隊」，直爽又大膽嗆辣個性，讓她人氣攀升，今也穿上深V禮服現身MAMA，前後都露，相當有誠意。
今年因為疫情關係，2020 MAMA首次在線上舉行，典禮將以「NEW-TOPIA」為主題，宋仲基睽違4年，再次擔任主持人，更邀請影帝李政宰、朴敘俊、嚴正化、李多熙、柳演錫等人擔任頒獎人，出席陣容相當華麗。
另外，入圍名單也競爭激烈，BTS、EXO、 NCT等爭奪最佳男團，最佳女團則TWICE、BLACKPINK、MAMAMOO等爭奪，而他們會帶來什麼樣的表演舞台，也令粉絲相當期待。
(中時新聞網)
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