香港導演爾冬陞自從加入第二季《演員請就位》後話不斷。繼先前自爆懷疑周杰倫是哥哥姜大衛私生子後，就是最近鬧得沸沸揚揚他罵哭郭敬明的事。隨著未被剪輯的影片外流，完整對話內容也更引發網友們熱烈討論。

網路上流出的影片，完整對話比播出版本更激烈，郭敬明更被網友狠批是個不講「武德」的人；節目開錄前，郭敬明請導演待會評論時手下留情，別針他，誰想到正式錄影時，郭敬明卻沒針對演員的演技，反而對編劇、導演導戲能力發表評論，這讓爾冬陞忍不住發火說：「我剛剛有衝著你嗎？多少人叫我對你開炮！我可以走了，我可以走出去了。」，甚至怒火難消的說：「反正有這種場面，你們最喜歡的！」

爾冬陞因罵哭郭敬明在網路上掀起討論 (圖/ 微博)

經過這次「罵哭郭敬明」的風波後，爾冬陞近期接受媒體訪問時，也回應了這件事。他說在訪問說道：「自己不想多做回應，相信觀眾自有評斷。我來的時候，其實很清楚他們的要求，我相信我對節目組配合度很高的。其實跟我做金像獎一樣，都希望觀眾給反應，我不會去左右他們，但我還是要真實才可以。」

爾冬陞坦言，經過這次之後，也算摸到綜藝的精髓，他沒辦法把拍電影的經驗放在綜藝節目裡；訪問的最後更說：「我對我自己說的話、我的行為，我承擔我的責任，有我的原因你可以不認同，但請你容許它的存在。」

(中時新聞網)