俗話說台灣最美的風景是人，台灣人熱心助人，且都不求回報。昨(5)日一名男子在超商結帳時，前面一位婦人拿了個便當，結帳時卻不時翻找褲子口袋，但拿出的都是1塊錢零錢，男子便霸氣向店員表示，「一起的，一起算。」隨後又從口袋拿出了500元給婦人，並叮嚀她要保重，接著瀟灑離開。此舉讓婦人默默拭淚，也讓萬名網友讚爆。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，自己昨晚到超商購物，怎料要結帳時前面的婦人似乎有困難，「看起來應該餓很久了，買了一個便當，全身掏出來的全是1元硬幣，好像還不夠。」他見狀便霸氣向店員表示和他的品項一起算。善良的他在結帳時還多送了一瓶飲料讓婦人配便當。

不止如此，結帳後原PO將身上剩下的500元拿給婦人，還不忘叮嚀一句，「阿姨，妳要保重喔！」就在開車離去時，他看見婦人感動到哭了。他表示，500元的金額不大但可以救急，並說心存善念，舉手之勞大家都可以做到。

善心之舉吸引1.4萬人按讚，網友更大讚原PO的善良，「很勵志很感動，社會有愛的人還是有」、「看這文看到哭了，你真好」、「謝謝你，不管阿姨是不是真的難過，你的動心起念就是善」、「社會上有你這種人真好。」

(中時新聞網)