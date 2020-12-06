台中火車站鐵鹿大街提供全新美食、消費服務，內部裝潢新穎。(林欣儀攝)

到火車站不再只是搭車，還能享用美食！台中火車站新站商場「鐵鹿大街」6日開幕，內設美食街、主題餐廳與伴手禮商店，提供民眾「站內消費」的便捷服務。台中市長盧秀燕出席剪綵時表示，舊城區將再起飛；交通部長林佳龍視察強調，未來將串聯中彰投苗鐵道觀光，帶動整體發展。

盧秀燕與地方民代、市府官員及台鐵局人員一同為鐵鹿大街剪綵開幕，她表示，鐵鹿大街由德昌營造領導的團隊經營，配合周邊鐵路高架化、大智路打通與綠空廊道等建設，將逐步成為文創重鎮，是交通、生活與觀光的重要場域，讓舊城區繁華再現，對當地來說是一個「再起飛」。

林佳龍表示，台中火車站是台中城市的發源地，大車站計畫在陸續推動中，且中台灣有豐富的文化資產，交通部正規畫半月型鐵道文化廊帶，結合綠空鐵道、三代同堂的火車站，接著往彰化扇形車庫、南投集集支線，串連起來將是未來最有吸引力的觀光鐵道，可讓舊城新生。

此計畫為台鐵局辦理的指標性促參案「台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」，園區占地2.9公頃，範圍涵蓋新站商場、國定古蹟台中火車站、歷史建築20號倉庫群、台中後火車站及高架軌道下方空間，目前有40家商家進駐，提供美食、生活雜貨等消費服務。

業者表示，在場外空間部分，特別在台中車站舊站前方、以工地圍籬方式規畫一處「舊軌藝廊」，即日起舉辦「貓小姐Ms. Cat」特展，周邊並有貓咪造型裝置、文創品展售及DIY活動。

(中時 )