智慧型手機發達的年代，用APP認識新朋友相當容易，台南一名人妻，玩手機交友軟體，認識一名男子，除了相約見面，更是滾到床上去，綠帽夫發現妻子開始變冷淡，常常找理由出門，一查手機發現與小王露骨對話，氣壞向小王提告並求償。

根據判決書，綠帽夫表示原本與妻子感情融洽，但去年妻子行為開始變奇怪，認為不對勁的綠帽夫察看手機，果然發現妻子與小王的偷情對話，像是「緊比較好、什麼很優」、「我下次要吃妹妹、你的妹妹」、「今天弄你屁屁，你會討厭嗎？手指放進去時」、「我覺得你的小頭比他大」、「可是真的好累，沒遇過這麼久的」。

兩人除了互傳鹹濕內容，妻子也曾在對話中提到小孩、回婆家等，因此綠帽夫主張小王知道對方已婚身分，且出軌事件爆發後，綠帽夫曾約小王談判，小王也坦承與人妻發生3次性關係，最後也與妻子離婚，認為妻子與小王偷情，造成自己身心受創。

針對指控小王坦承不諱，僅認為綠帽夫求償金額過高，沒有能力負擔，希望法官駁回控訴；對此，法官經過勘驗對話內容，認為小王確實嚴重侵害人夫配偶權，最後判賠小王需常人夫30萬元，仍可上訴。

(中時新聞網)