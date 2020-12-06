雲林縣家扶在虎尾鎮舉辦歲末園遊會，加強防疫打造兒童Fun心遊樂園。（雲林家扶提供／張朝欣雲林傳真）

雲林家扶6日在雲林縣虎尾鎮農博公園舉辦歲末園遊會，以大型氣墊城堡、趣味競賽、闖關遊戲，打造屬於雲林家扶兒童的遊樂園，現場做足各項防疫措施，讓孩子們Fun心遊樂，雲林縣長張麗善並捐助10萬元，請雲林家扶加強小朋友的防疫措施。

雲林家扶歲末活動打造遊樂園，邀請珈珈舞蹈團帶領大小朋友一起暖身帶動跳，育達獅子會與慈善會、福德巧新慈善基金會、震旦行、正隆等來賓，則陪伴家扶親子穿著可愛恐龍裝跑步、毛毛蟲轉圈圈分組大對抗，現場滿滿的歡笑聲。

64個愛心攤位準備美食小吃，讓1000多戶家庭盡情享用，其中雲林家扶的自立家庭「敬保堂螢火蟲愛心會」，每年都以回娘家的心情設攤回饋，還有各界善心人士舉辦義剪、捐贈白米、麵條、洗衣精、沙拉油、衛生紙等物資。

張麗善表示，雲林家扶園遊會首次在虎尾農博公園舉辦，雖然受到疫情的嚴峻威脅，但家扶在此次活動做足了各項防疫措施，包括進場前量測體溫、戴口罩，野餐時也保持安全社交距離，大家在農博園區大草皮「fun心野餐、開心玩」，相當用心。

(中時 )