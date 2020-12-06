脆樂團在國立臺灣博物館古生物館開唱。（好多音樂提供）

脆樂團昨晚起連兩天在台灣博物館舉辦「我在黑暗的盡頭等你」演唱會，團員Skippy開心表示：「演奏時偷偷回頭看身後的恐龍化石，有種回到小時候的單純美好，幾乎是夢想成真的感覺。」脆樂團這次花了半年溝通才如願在台灣博物館古生物館開唱，兩人還在演唱會套上恐龍頭套，化身樂團「恐龍的皮」演唱All My Friends Are Dead。

現場不只歌手忙碌，脆樂團也安排「傳送遊戲」給觀眾，觀眾需傳遞恐龍玩偶，音樂停止時，哪名歌迷拿著恐龍玩偶，就要執行站著看演出、搖呼拉圈等各種指令，為演唱會增添趣味。對於在台灣博物館開唱，Skippy直言超開心，「演奏時回頭看身後的恐龍化石，有種回到小時候的單純美好，幾乎是夢想成真的感覺。也許是被化石包圍，特別能感受時間的重量，也因為與觀眾很近，覺得那份連結更加強烈。」

丁丁表示能在台灣博物館開唱是夢想成真，「7年前就讀研究所時，很常來博物館咖啡廳寫論文，這裡也陪伴了我們一段時間。」被問到覺得自己像是哪種恐龍，丁丁認為是三角龍，「雖然看起來駑鈍笨重，實際上非常強，與暴龍對抗也完全不會輸，是非常厲害的草食性動物，而且長得可愛。」Skippy則自認是迅猛龍，「感覺動作跟思緒都很敏銳，跟急性子的我很像。」

(中時 )